vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Erster Corona-Drive-In in Karlsruhe: So funktioniert der Abstrich durch's Autofenster

Um Patienten in den Wartezimmern nicht anzustecken, sollen Menschen mit Verdacht auf Corona-Virus ihren Hausarzt nicht persönlich aufsuchen. Die Kliniken ächzen indes unter der Belastung der zahlreichen, durchzuführenden Tests. Die Idee: Sogenannte "Drive-In-Zentren", bei denen der Arzt einen Abstrich durch das Autofenster nehmen kann. In der Stadt Karlsruhe ist die erste dieser Stationen nun in Betrieb.