04.03.2020 16:54 Melissa Betsch Wörth Entwarnung nach Corona-Fall in Wörth: Karlsruher Schule bleibt geöffnet

Im rheinland-pfälzischen Wörth ist am Mittwoch der erste Corona-Fall des Landkreises Germersheim bestätigt worden. Die Dorschberg-Grundschule in Wörth ist deshalb ab Donnerstag geschlossen. Ein Kind der Familie, das eine Schule in Karlsruhe besucht, ist inzwischen negativ auf das Coronavirus getestet worden, die Schule bleibt daher offen.