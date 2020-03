06.03.2020 17:15 Stuttgart Desinfektionsmittel: Apotheker begrüßen Ausnahme

Die Apotheken in Baden-Württemberg begrüßen, dass sie dank einer Ausnahmeregelung selbst Handdesinfektionsmittel herstellen dürfen. "Eine sinnvolle Maßnahme", kommentierte der Sprecher des Landesapothekerverbands, Frank Eickmann, am Freitag in Stuttgart. Wegen des neuartigen Coronavirus war die Nachfrage nach den Mitteln gestiegen. Bei Fertig-Desinfektionsmitteln gibt es Lieferschwierigkeiten.