In Karlsruhe bleiben Wertstoff- und Papiermüll vorerst stehen. Die Stadt arbeitet an einer Aufrechterhaltung der Abholung von Bio- und Restmüll. Mobile-Wertstoffplätze sind ab 30. März geöffnet. Ab 7. April sollen auch die Wertstoffhöfe wieder öffnen.

Die Karlsruher Müllabfuhr leidet ebenfalls unter Corona: Aufgrund von Personalausfällen, müssen Leerungen vorerst ausfallen. Bis zum 17. April werden lediglich die Bio- und Restmülltonnen im 14-tägigen Rhythmus geleert. Die Abholung beider Sorten erfolgt zum regulären Termin der Restmüllabholung.

"In der aktuellen Situation werde alles getan, um die vorhandenen Kräfte schwerpunktbezogen einzusetzen und die Krise mit gemeinsamen Kräften zu bewältigen", so das Amt für Abfallwirtschaft in einer Pressemeldung.

Fokus auf Restmüll und Bioabfall

"Da die Abfuhr von Restmüll und Bioabfall unbedingt aufrechterhalten bleiben muss, fokussiert sich das AfA in den kommenden Wochen auf diese Abholung. Daher bleiben die Wertstoff- und Papierbehälter stehen", so AfA.

Die Bürger werden gebeten, ihr Papier und ihren Wertstoff zwischenzulagern. Darüber, wann die entsprechenden Sammlungen wieder aufgenommen werden, will das AfA "baldmöglichst" informieren.

Mobile Wertstoffplätze

Ab Montag, 30. März, können Bürger ihre Wertstoffabfälle (z.B. Verpackungsmaterialien und Kunststoffe) von 11 bis 16 Uhr an den folgenden hierfür eingerichteten Plätzen, mit beschränkten Kapazitäten, abgeben:

Durlach-Aue: Festplatz Aue, Steiermärker Straße beim Grüngutcontainer

Nordweststadt: Walter-Rathenau-Platz

Oberreut: Festplatz, Bonhoefferstraße

Oststadt: Messplatz Karlsruhe, Zufahrt über "Am alten Schlachthof"

Rüppurr: Festplatz, Rastatter Straße beim Polizeiposten

Waldstadt: Parkplatz Fächerbad, Am Sportpark

Das AfA bittet die Bürger, in der aktuellen Situation abzuwägen, ob eine Anlieferung an den mobilen Wertstoff-Plätzen derzeit wirklich notwendig ist.

Einrichtungen ab 7. April teilweise offen

Das AfA wird ab Anfang April folgende Einrichtungen wieder öffnen:

Wertstoffstationen Maybachstraße 10b - ab Dienstag, 7. April

Wertstoffstation Nordbeckenstraße 1 - ab Dienstag, 7. April

Wertstoffstation Neureut (Am Junkertschritt, beim Bauhof)

Wertstoffstation Grünwettersbach (Wiesenstraße 34) - ab Mittwoch, 8. April

Schadstoffannahmestelle Maybachstraße 10a - ab Mittwoch, 8. April

Kompostierungsanlagen - ab Montag, 6. April. Lediglich der Verkauf von Rasen-, Pflanz- und Blumenerde sowie die Abgabe von Kompost sind weiterhin ein­ge­stellt.

Eine Anlieferung von Gewerbetreibenden ist derzeit nicht möglich. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich in den Stationen aufhalten dürfen, ist beschränkt. Daher kann es zu langen Wartezeiten kommen. Anliefernde dürfen nur nach Aufforderung der Mitarbeitenden aus ihrem Fahrzeug aussteigen.

Das AfA bittet die Bürger in der aktuellen Situation abzuwägen, ob eine Anlieferung derzeit wirklich notwendig ist.

Geschlossen bleiben folgende Einrichtungen

Die restlichen stationären Anlagen, die Schadstoffannahmestelle Nordbeckenstraße 1 sowie die mobile Schadstoffsammlung bleiben angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus weiterhin geschlossen.

Aus betrieblichen Gründen bleiben am Karsamstag, 11. April, die Wertstoffstationen, Schadstoffannahmestellen und Kompostierungsanlagen Grötzingen und Knielingen geschlossen.

Aktuelle Müll-Abholzeiten im Internet

"Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) wird die regelmäßige Müllabfuhr trotz personeller Ausfälle durch Krankheit, Quarantäne sowie Sicherheitsauflagen zum Infektionsschutz auch weiterhin sicherstellen."

Unter den genannten Umständen kann es zu Verzögerungen bei der Leerung der Abfallbehälter im Karlsruher Stadtgebiet kommen. Im Abfuhrkalender unter www.karlsruhe.de/abfall sind die Abholtermine einsehbar.