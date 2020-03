In der Karlsruher Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge an der Durlacher Allee soll es einen ersten Corona-Fall geben.

Wie die Karlsruher AfD-Fraktion in einer Pressemeldung informiert, habe Oberbürgermeister Frank Mentrup den Fall bei einer Sondersitzung des Gemeinderates am Freitag auf Anfrage der Fraktion bestätigt. Laut AfD sagte Mentrup, dass damit umgegangen werde wie in anderen Corona-Virus-Fällen in Karlsruhe auch.