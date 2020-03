Das einheitliche Vorgehen gegen Corona nimmt konkrete Formen an. Am Montagabend hatten sich Bund und Länder auf drastische Maßnahmen zur weiteren Eindämmung des Corona-Virus geeinigt. Derzeit wird an der konkreten Umsetzung gearbeitet - die Maßnahmen werden voraussichtlich ab Donnerstag in Kraft treten. Dann müssen viele Geschäfte ihre Türen schließen.

"Das Land hat uns heute angekündigt, dass es für morgen eine Not-Rechtsverordnung vorbereitet, in der die Inhalte, die in der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Ländern vereinbart worden sind, dann sozusagen Rechtskraft erlangt", so Oberbürgermeister Frank Mentrup am Dienstagmittag auf Nachfrage von ka-news.de. Diese Verordnung gelte voraussichtlich ab Donnerstag.

Verordnung vermutlich ab Donnerstag in Kraft

Bei der neuen Verordnung handelt es sich um eine Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg wie sie bereits auch schon am vergangenen Montag erlassen worden ist. Sie wird in einer Notlage nach den Regeln des Infektionsschutzgesetzes beschlossen.

Der Oberbürgermeister appelliert an die Bürger, sich bereits jetzt schon so zu verhalten, als ob die neue Landesverordnung in Kraft wäre. Ein Blick am Dienstagmittag in die Stadt zeigt: Viele halten sich daran. Die Straßen der Innenstadt sind fast menschenleer.

Was wird sich mit den neuen Bestimmungen voraussichtlich ab Donnerstag ändern? Sobald die neue Verordnung des Landes in Kraft tritt, dürfen Restaurants nur zwischen 6 und 18 Uhr geöffnet sein. Alle Geschäfte des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center, müssen schließen - mit einigen Ausnahmen wie Supermärkten oder Apotheken.

Diese Geschäfte haben noch geöffnet

Einzelhandel für Lebensmittel

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Tankstellen

Banken und Sparkassen

Poststellen

Friseure

Reinigungen

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Bau- und Tierbedarfsmärkte

Großhandel

Ob die Geschäfte auch sonntags öffnen dürfen, bleibt abzuwarten. Die Bundesregierung hatte die Aufhebung des Sonntagsverkaufsverbots zur Debatte gestellt.

Für die geöffneten Geschäfte werden neue Hygienemaßnahmen verordnet: Der Zugang soll beschränkt sowie ein Abstand zwischen den Einkaufenden, beispielsweise an der Kassenschlange, geschaffen werden.

Weitere Verbote im Freizeitbereich

Die schon bestehenden Verbote im Freizeitbereich sollen mit der neuen Verordnung ausgebaut werden. Während ab Montag bereits unter anderem Museen, Bäder und Kinos im Land schließen mussten, trifft dies künftig darüber hinaus folgende Bereiche:

Schließung von Freizeit- und Tierparks

keine Anbieter von Freizeitaktivitäten sowohl Innen als auch Außen

Schließung Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Schließung von Spielplätzen

Zusammenkünfte in Vereinen sowie anderen Sport- und Freizeiteinrichtungen

Verbot der Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen Bildungseinrichtungen im privaten und öffentlichen Bereich

keine Reisebus-Reisen

keine Gottesdienste und Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderer Glaubensgemeinschaften

keine touristischen Übernachtungen in Hotels