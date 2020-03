vor 8 Stunden Stuttgart Corona-Soforthilfe bewilligt: Finanzspritze für Selbstständige und kleine Unternehmen

Die ersten Selbstständigen und Kleinunternehmen dürften in Kürze Geld aus dem Corona-Soforthilfeprogramm des Landes auf dem Konto haben. Die ersten Anträge seien bewilligt und die Auszahlungen angewiesen, hieß es am Freitag aus dem Wirtschaftsministerium. Die L-Bank, die Förderbank des Landes, hatte am Vortag einen schnellen Start der Auszahlungen angekündigt. Anträge können seit Mittwochabend gestellt werden. Bis Freitagnachmittag waren nach Angaben des Ministeriums mehr als 88.000 davon eingegangen, das ist eine Verdopplung im Vergleich zum Vortag.