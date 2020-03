Corona-Krise hinterlässt viele Fragen: Die häufigsten hier in der Übersicht

Darf ich mich mit Freunden treffen? Darf ich meine Gaststätte öffnen? Kann ich heiraten? Diese und weitere Fragen stellen sich die Karlsruher Bürger rund um die neue Corona-Landesverordnung. Die häufigsten Fragen und Antworten hat die Stadt Karlsruhe in einer Übersicht zusammengestellt (Stand 24. März, 8 Uhr).

Wie lauten die derzeitigen Hygienetipps?

Dazu Informationen unter: www.infektionsschutz.de/hygienetipps

Von wem erhalte ich Hilfe zur Sicherung meiner Existenz?

IHK Karlsruhe: www.karlsruhe.ihk.de (oder Corona-Hotline: 0721/174-200)

Handwerkskammer Karlsruhe: www.hwk-karlsruhe.de

IHK Pfalz: www.pfalz.ihk24.de

Handwerkskammer der Pfalz: www.hwk-pfalz.de

Das Karlsruher Cyberforum bietet unter www.cyberforum.de zusätzliche Informationen für Gründer an.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellt für die Wirtschaft die erste Phase des Hilfspakets ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen unter: www.kfw.de/corona.

Was müssen Eltern/Kinder beachten, wenn sie erfahren, dass ein Lehrer mit dem Corona-Virus infiziert ist?

Bitte diese Information umgehend an die Schule melden und Hygienevorschriften unbedingt einhalten.

Darf ich mich versammeln, an einer Veranstaltung teilnehmen oder mich draußen aufhalten?

Der Aufenthalt auf öffentlichen Plätzen und Straßen ist nur alleine oder mit einer anderen Person oder mit den Familienangehörigen, mit denen man zusammenlebt, gestattet. Zu anderen Personen in der Öffentlichkeit sind, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Versammlungen und Veranstaltungen wie auch Ansammlungen, im privaten Bereich, sind nur bis zu fünf Personen erlaubt. Verwandte in gerader Linie (beispielsweise Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel) und deren Partner und Mitbewohner sind von dieser Beschränkungsregelung ausgenommen.

Darf ich meine Familie besuchen?

Ja, der Besuch ist erlaubt, grundsätzlich bis zu fünf Personen. Die Begrenzung auf fünf Personen im Privaten gilt nicht für Verwandte in gerader Linie (beispielsweise Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel) und deren Partner.

Darf ich mit meiner Familie draußen auf öffentliche Straßen und Plätze?

Ja, wenn die Personen in der gleichen Wohnung wohnen, sonst gilt die Begrenzung auf maximal zwei Personen.

Was gilt in einer Wohngemeinschaft von mehr als fünf Personen?

Eine Wohngemeinschaft ist von der Begrenzung auf fünf Personen ausgenommen.

Darf ich meine Freunde und Bekannten besuchen?

Ja. Aber die Grenze von fünf Personen darf nicht überschritten werden. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen gilt das Verbot von mehr als zwei Personen.

Welche Betriebe sind erlaubt und verboten?

Der Einzelhandel ist geschlossen zu halten. Ausgenommen von diesem Verbot ist der privilegierte Einzelhandel. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, Sparkassen und Poststellen. Der Abstand von 1,5 Metern und die Hygienevorschriften sind einzuhalten.

Darf mein Hotel/Campingplatz geöffnet bleiben?

Grundsätzlich nein. Die Beherbergung ist nur ausnahmsweise zu geschäftlichen, dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten Zwecken erlaubt.

Ist der Betrieb von Spielhallen erlaubt?

Nein. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und sonstige Vergnügungsstätten sind geschlossen zu halten.

Ist der Abhol- und Lieferservice erlaubt?

Der Abhol- und Lieferservice ist erlaubt, vorausgesetzt es wird der Kontakt zu den Kunden bestmöglich vermieden. Bitte einen Abstand von 1,5 Metern und die Hygienevorschriften einhalten.

Darf ich meine Gaststätte öffnen?

Nein. Gaststätten müssen geschlossen bleiben. Abhol- und Lieferdienste sind aber erlaubt. Die Abholung von Speisen bei der Gaststätte ist möglich. Das Essen ist nach Terminvereinbarung an der Eingangstür oder am Fenster des Restaurants bereitzuhalten und dort in Empfang zu nehmen.

In die Gaststätte darf nicht eingetreten werden. Der Inhaber muss gewährleisten, dass keine Warteschlange entsteht.

Ist der Drive-In-Service erlaubt?

Drive-In-Services etwa bei "MC Donalds" und "Burger King" sind erlaubt, vorausgesetzt, dass der Kontakt zu den Kunden bestmöglich unterbleibt.

Darf ich Sonntagen und an Feiertagen meinen Laden öffnen?

Wenn der Einzelhandel zum privilegierten Einzelhandel gehört (siehe oben), darf an Sonn- und Feiertagen von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet werden, wenn eine Öffnung an Sonn- und Feiertagen nicht ohnehin schon erlaubt ist.

Darf ein Betrieb mit gemischtem Warensortiment öffnen? Darf ich einen Kioskladen öffnen?

Der Einzelhandel mit Mischware, darf nur öffnen, wenn das Warensortiment mit den erlaubten Lebensmitteln überwiegt. Die anderen Warenbestände dürfen dann auch verkauft werden. Der Einzelhandel mit gemischter Ware ist vollständig verboten, wenn die Hygienestandards nicht eingehalten werden können.

Wenn das verbotene Sortiment überwiegt, darf nur das erlaubte Sortiment verkauft werden. wenn dieses räumlich getrennt angeboten werden kann. Der gemischte Einzelhandel ist vollständig verboten, wenn die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können. Der Einzelhandel mit allen anderen Waren, die nicht zu den erlaubten Waren gehören, ist untersagt.

Darf ich meine Werkstatt öffnen?

Ja. Werkstätten und Handwerksbetriebe können ihrer Tätigkeit im vollen Umfang nachgehen.

Darf ich online etwas verkaufen?

Onlinedienste sind erlaubt.

Darf ich Dienstleistungen anbieten?

Grundsätzlich sind Dienstleistungen gestattet. Verboten sind aber Tattoo- und Piercing-Studios, Nagelstudios, Massagestudios, Frisöre, Kosmetikstudios, Sonnenstudios und ähnlichen Einrichtungen.

Dürfen Handwerker im Auto zum Kunden fahren?

Ja.

Muss ich mein Fitnessstudio schließen?

Ja. Der Betrieb von Fitnessstudios und sonstigen Sportstätten in geschlossenen Räumen ist untersagt.

Ist Personaltraining erlaubt?

Ja. Personaltraining ist erlaubt. Allerdings sind Fitness- und Sportstudios geschlossen zu halten und das Verweilen auf öffentlichen Straßen und Plätzen auf zwei Personen beschränkt.

In Privaträumen dürfen sich maximal fünf Personen aufhalten. Die Hygienevorschriften, insbesondere ein Mindestabstand von 1,5 Metern sind, wo immer möglich, einzuhalten.

Ist Einzelcoaching erlaubt?

Ernährungsberatung und ähnliche Dienste in Einzelberatung sind erlaubt. Bitte auf einen ausreichenden Abstand von mindestens 1,5 Metern und die Hygienetipps achten.

Inwieweit ist der Sport im Verein betroffen?

Der Sport in einem Verein ist verboten. Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten sind geschlossen zu halten.

Muss ich meine Tanzschule schließen?

Ja. Eine Tanzschule ist geschlossen zu halten.

Darf ich draußen Sport machen?

Ja. Im Rahmen der oben genannten Vorschriften für den öffentlichen Raum.

Ist Prostitution erlaubt?

Nein. Prostitution und Sexkauf jeder Art sind verboten.

Ist der Taxibetrieb erlaubt?

Ja.

Kann ich umziehen?

Ja. Umzüge sollten aber nur im absoluten Ausnahmefall stattfinden. Zu beachten ist, dass im öffentlichen Raum der Aufenthalt auf zwei Personen begrenzt ist. In der Wohnung dürfen sich maximal fünf Personen aufhalten. Der Abstand von 1,5 Metern sollte, wo immer möglich, eingehalten werden.

Sind Wohnungsbesichtigungen erlaubt?

Es gelten auch hier die oben genannten Regeln für private Räumlichkeiten und Flächen.

Kann eine Hochzeit/Eheschließung stattfinden?

Die Eheschließung ist erlaubt. Die Teilnahme ist auf den engsten Familien und Freundeskreis zu begrenzen, maximal ist einer Teilnehmerzahl von fünf Personen erlaubt.

Darf ich zuhause meine Hochzeit feiern?

Grundsätzlich ja. Es gelten die oben ausgeführten Regeln.

Kann eine Taufe stattfinden?

Ja. Auch hier gilt die Begrenzung der Teilnahme auf den engsten Familien- und Freundeskreise und von maximal fünf Personen.

Was ist bei einer Beerdigung zu beachten?

Auch hier ist die Zahl der Teilnehmenden im Innenbereich auf den engsten Familien- und Freundeskreis auf maximal fünf Personen begrenzt. Erd- und Urnenbestattungen im Außenbereich dürfen mit maximal zehn Personen stattfinden.

Für die genaue Regulierung einer Beerdigung- oder Trauerzeremonie, bitten wir Sie, Rücksprache mit dem Friedhofs- und Bestattungsamt zu halten. Telefon: 0721 133-6925 / 0721 133-6900. E-Mail: fba@karlsruhe.de

Darf ich nach Deutschland einreisen?

Es besteht ein Einreiseverbot nach Baden-Württemberg nur für Menschen aus den Risikogebieten nach der Klassifizierung des Robert-Koch-Instituts. Pendler dürfen nur einreisen, wenn sie zur Arbeit müssen oder ein besonderer Härtefall vorliegt.

Eine Unterbrechung der Fahrt zum Arbeitsort, etwa zu Einkaufszwecken, ist nicht gestattet. Zur Einreise wird eine Bescheinigung der Bundespolizei, oder ein Berechtigungsschein des Landes Baden-Württemberg benötigt. Die Bescheinigung ist gut sichtbar im Fahrzeug auszulegen.

Wo erhalte ich eine Pendlerbescheinigung zum Grenzübertritt?

Die Pendlerbescheinigung können Sie hier herunterladen: www.bundespolizei.de

Wo finde ich weitere Informationen zu den Grenzübertritts-Voraussetzungen?

Diese finden Sie hier: www.bundespolizei.de

Wie sollen Tierkliniken sich verhalten, wenn sie keine Kapazität mehr haben, um weitere Tiere aufzunehmen?

Tierkliniken sind nicht verpflichtet Tiere aufzunehmen. Wenn deren Kapazitäten erschöpft sind, kann an das örtliche Tierheim oder an Tierpensionen und private Vereine verwiesen werden. Andernfalls muss sich der Tierhalter in seinem privaten Umfeld nach einer Betreuung umschauen.

Wer überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften?

Sowohl die Stadt Karlsruhe als auch das Polizeipräsidium Karlsruhe achten auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Wo finde ich weitere Informationen?





Für alle weiteren Fragen rund um das Corona-Virus hat die Stadt eine Telefon-Hotline eingerichtet. Diese ist werktags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr erreichbar unter: 0721/133-33 33. Die häufigsten Fragen und Antworten zur Corona-Krise finden Sie zum Nachlesen ebenfalls auf der Corona-Website der Stadt Karlsruhe: www.corona.karlsruhe.de/fragen-und-antworten

Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.