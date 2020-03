vor 15 Stunden Karlsruhe Corona-Kontaktsperre: "Es gibt Verstöße, aber die sind absolut geringfügig"

Landrat Christoph Schnaudigel sieht den Landkreis Karlsruhe für die aktuelle Corona-Pandemie gut gerüstet. Verwaltung und Kliniken seien gut organisiert, um den Betrieb am Laufen zu halten. Dass auch die Bürger in den Gemeinden rund um Karlsruhe sich zudem an die aktuellen Corona-Maßnahmen halten, dafür sei Schnaudigel "sehr dankbar".