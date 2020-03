Vor allem die Krankenhäuser sind in der Corona-Zeit gefordert. So auch das Städtische Klinikum Karlsruhe. Zur Behandlung der schweren Fälle werden hier nun zusätzliche Kapazitäten geschaffen: Mit 20 neuen Betten soll eine "Corona-Intensivstation" entstehen. Um Personal für die Krise freizusetzen, werden nicht-dringliche Operationen momentan verschoben.

Um die Ressourcen bestmöglich zu verteilen, werden planbare Operationen in Karlsruhe derzeit nach hinten verschoben. "Wir haben der Belegschaft mitgeteilt, dass wir die elektiven Eingriffe herunterfahren", teilt Uwe Spetzger, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, mit.

"Wir können uns auf unsere Mitarbeiter verlassen"

Sofern es vertretbar sei, werden Patienten auf eine Warteliste gesetzt, die - nachdem sich die derzeitige Situation entspannt hat - nach und nach abgearbeitet wird. Gerade bei Tumorpatienten werden laut dem Klinikum in naher Zukunft jedoch mehr Eingriffe anfallen, das könnte dann zum Problem werden.

Dennoch sind die Maßnahmen notwendig: "Wenn wir die OP-Kapazität herunterfahren setzt das Anästhesie-Personal frei, das wir nachher auf einer neuen Station zusammenziehen werden", sagt Spetzger weiter.

Es ist geplant, im Städtischen Klinikum 20 zusätzliche Intensivbetten zu schaffen, da die bestehenden derzeit komplett ausgelastet sind. Die Station soll "Corona-Intensivstation" genannt werden. An Beatmungsmachinen scheitert es in Karlsruhe vorerst nicht, die Kapazitäten würden für eine gute Versorgung ausreichen.

Der Geschäftsführer des Klinikums blickt trotz der angespannten Lage positiv in die Zukunft: "Wir können uns auf unsere gut geschulten Mitarbeiter verlassen und wenn wir es schaffen, dass wir nicht so einen exponentiell wachsenden Zustrom an Patienten bekommen wie es in Norditalien der Fall ist, dann werden wir das meistern."