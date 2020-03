vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Corona-Fälle: Aktuelle Zahlen unterscheiden sich - woran liegt das?

Täglich steigt die Zahl der Infizierten an - auch in Karlsruhe. Zuletzt kletterte die Anzahl der Fälle in Baden-Württemberg innerhalb eines Tages um über 500 in die Höhe. Viele Bürger möchten sich über den aktuellen Stand informieren, doch die Zahlen der offiziellen Seiten unterscheiden sich mitunter stark. Woran liegt das?