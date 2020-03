Aufgrund der Corona-Pandemie müssen bis auf Weiteres Schulen, Geschäfte und andere Einrichtungen geschlossen bleiben. Auch öffentliche Spielplätze sind seit Mittwoch von dem Verbot betroffen. Doch eine aufmerksame ka-Reporterin stellt am heutigen Donnerstag erstaunt fest: Nicht alle Spielplätze sind tatsächlich gesperrt!

"In der Durlacher Untermühlsiedlung sind die Spielplätze noch geöffnet und auch voll. Es ist nichts abgesperrt, noch hängen irgendwo Hinweisschilder" - mit dieser Nachricht wendet sich am Donnerstag eine ka-Reporterin an die ka-news.de-Redaktion.

Bei einem kurzen Streifzug durch die Karlsruher Innenstadt fällt auf: Scheinbar nicht nur in der Untermühlsiedlung, auch am Durlacher Schlossgarten und in der Günther-Klotz-Anlage sind die Spielplätze weder abgesperrt, noch ist das Spielen per Schild untersagt.

"Wir sind dabei, die Verordnung umzusetzen"

Doch wie kann das sein? Nach der am späten Dienstagabend erlassenen Verfügung des Landes Baden-Württemberg sind alle der über 300 Spielplätze in Karlsruhe eigentlich ab sofort geschlossen. "Wir sind dabei, die Verordnung umzusetzen - wir können aber natürlich nicht zaubern", so die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de.

Bis zum morgigen Freitag wolle man alle Spielplätze im Stadtgebiet geschlossen und mit einem entsprechenden Hinweisschild versehen haben. "Wichtig ist aber: Das Verbot gilt natürlich schon jetzt - auch ohne Schild", so die Stadt abschließend.