Im Internet kursiert derzeit ein Screenshot eines "focus.de"-Artikels: Laut diesem sollen große Supermarktketten nur noch montags und freitags geöffnet haben. Das ist nicht korrekt - diese Meldung ist ein Fälschung. Nicht die einzige derzeit. Das Bundesministerium für Gesundheit warnt vor Falschmeldungen rund um das Corona-Virus.

Nur noch montags und freitags sollen die großen Supermarktketten Lidl, Netto, Aldi, Kaufland, Edeka, Penny und Real künftig geöffnet haben, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Laut der vermeintlichen focus.de-Meldung sollen sie nur noch wie folgt geöffnet haben:

Montag: 8:00 Uhr – 10:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: Geschlossen

Freitag: 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr sowie 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: Geschlossen

Das stimmt nicht. Der gefälschte Artikel bedient sich am Layout der Nachrichtenseite focus.de und sorgt für ordentlich Aufregung im Netz und in Messengerdiensten.

focus.de: Es handelt sich um einen Fake!

"focus.de" äußert sich am Sonntagnachmittag zur Falschmeldung in eigener Sache. In dem Artikel heißt es: "Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fake! Ein derartiger Artikel ist nie auf unserer Seite erschienen. Auch die dort abgebildeten Informationen entsprechen in keinem Falle der Wirklichkeit."

Das Portal "mimikama.at", welches sich mit Fake News im Internet beschäftigt, zeigt das handwerkliche Zustandekommen der Falschmeldung: Die Fälscher haben sich eines echten Artikels auf focus.de bedient, welcher am 14. März erschienen ist. Beide Artikel haben dasselbe Artikelbild inklusive Bildbeschreibung und das gleiche Datum - der Unterschied liegt in der Uhrzeit und in der Beschreibung, so das Portal.

Bundesministerium warnt vor Falschmeldungen

Es ist nicht die einzige Falschmeldung dieser Tage - das zeigt ein Tweet des Bundesministeriums für Gesundheit auf Twitter: "!Achtung Fake News! Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen."

