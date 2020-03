Im Seniorenzentrum Haus Edelberg im Stutenseer Stadtteil Friedrichstal hat sich die Zahl der Infektionen mit Covid-19 auf acht erhöht. Dabei handelt es sich um fünf Bewohnerinnen und drei Pflegekräfte. Bereits am Montag war der erste Corona-Fall in dem Seniorenheim aufgetreten.

Die Fälle hat das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe am Freitagmorgen bestätigt, schreibt die Stadt in einer Pressemeldung. Drei der Bewohnerinnen befinden sich demnach in stationärer Behandlung in Kliniken, zwei in Quarantäne im Heim.

Die drei Pflegekräfte sind zu Hause in Quarantäne. "Zur Eindämmung der Infektionen wurden nach Auftreten des ersten Falles am Montag die Stationsbereiche organisatorisch getrennt. Bereits seit 19. März erfolgen alle Tätigkeiten am Bewohner nur mit Schutzausrüstung", heißt es weiter.

"Wir gehen davon aus, dass sich noch weitere Personen angesteckt haben"

Die Heimaufsicht hat zudem einen Aufnahmestopp verfügt. Schon vorher galt Besuchsverbot und seit 14 Tagen die Regelung, dass die Bewohner auf den Zimmern verbleiben. Die Mitarbeiter, die nicht schon getestet sind, sollen - ebenso sämtliche Bewohner - am Freitag getestet werden.

"Wir gehen davon aus, dass sich noch weitere Personen mit dem Corona-Virus angesteckt haben und sich noch in der Inkubationsphase befinden. Daher die ergriffenen Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung soweit möglich zu begrenzen", sagt der Leiter des Gesundheitsamtes Peter Friebel.