vor 1 Stunde Karlsruhe Abgesagt: Europäische Kulturtage, FameLab, Baumpflanzaktionen, Wochen gegen Rassismus und Sperrmüll

In Karlsruhe werden aufgrund des Corona-Virus weitere Veranstaltungen, Projekte und Dienste abgesagt. So auch die Europäischen Kulturtage das FameLab und die Abholung des Sperrmülls. Auch die geplante Baumpflanzaktion in Oberreut fällt der aktuellen Situation zum Opfer.