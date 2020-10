vor 1 Stunde Ingo Rothermund Thomas Riedel Karlsruhe "Bin hier um unsere Grundrechte zu sichern": 900 Teilnehmer bei Querdenker-Demo in Karlsruhe

Am Samstag trafen sich rund 900 Teilnehmer zur Querdenken-Demonstration am Karlsruher Schloss. Laut Polizei gab es einige Probleme mit Demonstranten, da sich nicht alle an die Abstandsregeln gehalten haben. Die Versammlungsbehörde war kurz davor die Veranstaltung aufzulösen. Rund 30 bis 40 Gegendemonstranten standen in Sichtweite und lieferten sich laut Polizei lebhafte Diskussionen mit den Querdenker-Teilnehmern.