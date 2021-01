vor 1 Stunde Stuttgart Corona-Lage in Karlsruhe: 34 Neuinfektionen - ein Toter

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ist in Baden-Württemberg um 733 Fälle gestiegen. Außerdem wurden 15 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. In Karlsruhe wurden insgesamt 34 neue Infektionen übermittelt.