Gut zwei Wochen nach Schulbeginn in Baden-Württemberg sind 60 Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der infizierten Lehrer steige zwar, man müsse sich aber aktuell "keine grauen Haare wachsen lassen", sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Der Anteil entspricht nach Angaben des Kultusministeriums 0,04 Prozent der Lehrkräfte im Land (Stand Montag). Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Corona-Vorkehrungen in den Schulen - die eigentlich nach den zwei Wochen wegfallen sollten -vorerst bestehen bleiben. Darunter fällt auch die Maskenpflicht.