Drei neue Infizierte in der Region Karlsruhe: Wie schnell breitet sich das Virus aktuell aus?

Von Montag auf Dienstag haben sich drei Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. Davon wurden zwei Fälle in der Stadt Karlsruhe gemeldet. Alle aktuellen Zahlen, Daten und Fakten in der Übersicht.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind im Stadt- und Landkreis Karlsuhe 1.544 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Obwohl der größte Teil die Infektion bereits überstanden hat, sind aktuell noch 73 Menschen in der Region infiziert. Davon entfallen 40 der Erkrankten auf die Stadt Karlsruhe.

Seit Ende Juni ist die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Karlsruhe wieder angestiegen. Denn: Während eines Gottesdienstbesuches hatten sich über 20 Menschen infiziert, darüber hinaus kam es an einem Gymnasium in Bretten zu einem kleineren Ausbruch.

Besonders stechen bei den Neuinfektionszahlen die beiden Kommunen Ubstadt-Weiher und Kürnbach hervor. Wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) berichten, stehen in Ubstadt sechs der elf Fälle in Zusammenhang mit dem Ausbruch in einer Karlsruher Freikirche.

Reproduktionszahl in Baden-Württemberg bei 0,77

In Baden-Württemberg haben sich seit Beginn der Pandemie über 35.800 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In den vergangenen Tagen wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Derzeit sind geschätzt noch 521 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert.

Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,77 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden.