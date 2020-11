vor 55 Minuten Lena Ratzel Karlsruhe 5 Tipps gegen Langeweile in der Corona-Quarantäne

Langeweile kommt schnell auf, besonders in der Quarantäne. Home-Workouts, etwas neues Lernen und aufräumen liegt nahe, doch welche Aktivitäten kommen während der Corona-Quarantäne noch in Frage? ka-news.de hat fünf Tipps gegen Langeweile in der Corona-Quarantäne gesammelt.