vor 1 Stunde Stuttgart Corona-Zahlen in Karlsruhe steigen leicht an - 4042 Neu-Infektionen im Südwesten

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 4042 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 174 946 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. In Karlsruhe liegt die Zahl der Neu-Infizierten bei 84 (Vortag: 67).