vor 19 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Aktuelle Corona-Zahlen für Karlsruhe und Baden-Württemberg

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 35 282 gestiegen. Das waren 39 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). In der Region Karlsruhe nahm die Zahl der Infizierten um drei Personen zu (Stand: Samstag, 0 Uhr).