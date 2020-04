vor 1 Stunde Stuttgart Polizei-Fazit im Land: 3.000 Verstöße gegen Corona-Regeln an Ostern

Die Polizei in Baden-Württemberg hat über die Ostertage Tausende Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Von Karfreitag an wurden mehr als 5.000 Fahrzeuge und mehr als 33.000 Personen kontrolliert, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.