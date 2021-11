vor 51 Minuten Karlsruhe 2G plus-Regel sorgt für mehr Corona-Testmöglichkeiten in Karlsruhe - Alle Teststellen als Übersicht

Aufgrund der neuen 2G plus-Regelung erhöhen sich in Karlsruhe die Testkapazitäten wieder. Vier Teststellen befänden sich bereits rund um den Marktplatz und werde zukünftig durch eine weitere Station vor dem Schaufenster der Stadtwerke ergänzt. Darüber hinaus würden am Rondellplatz, am Kirchplatz vor St. Stephan und am Friedrichsplatz vier weitere Teststellen den Betrieb aufnehmen.