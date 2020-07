vor 20 Minuten Stuttgart Tägliches Corona-Update für Karlsruhe: Keine Neuinfektion - zwei Personen haben Covid-19 überstanden

Von Dienstag auf Mittwoch wurde im Stadt- und Landkreis Karlsruhe keine einzige Neuinfektion gemeldet. Zwei erkrankte Personen in der Region haben Covid-19 überstanden und gehen als "genesen" in die Statistik ein. Im Stadtgebiet sind aktuell noch 39 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, für den Landkreis beträgt die Zahl 71. Alle wichtigen Infos, Daten und Fakten in der Übersicht.