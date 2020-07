vor 1 Stunde Stuttgart Aktuelle Corona-Lage in der Region: 38 Karlsruher an Covid-19 erkrankt

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe steigen die Infektionszahlen weiter an. Am Montag. Juli, leiden in der Region 70 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. In Baden-Württemberg sind XXX Personen am Corona-Virus erkrankt. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten im Überblick.