Stuttgart Aktuelle Corona-Lage in Karlsruhe: 36 Einwohner der Stadt tragen das Virus in sich

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind die Infektionszahlen wieder leicht angestiegen. Am Freitag, 3. Juli, leiden in der Region 63 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Bereits 95 Personen sind im Karlsruher Raum an den Folgen des Virus gestorben. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten im Überblick.