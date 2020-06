Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind aktuell noch 50 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Damit sinkt die Zahl der Infizierten kontinuierlich. Dieser Trend zeichnet sich für gesamt Baden-Württemberg ab. Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut aktuell auf 0,79 angegeben.

In der Region Karlsruhe sind von insgesamt 1.450 Corona-Fällen über 1.300 Personen wieder genesen. 92 Todesfälle hat das Virus im Stadt- und Landkreis bislang gefordert. Das Infektionsgeschehen ist aktuell sehr ruhig, dennoch bereitet sich das örtliche Gesundheitsamt auf eine mögliche zweite Infektionswelle vor.

In Baden-Württemberg haben sich am Sonntag, 7. Juni, insgesamt 24 Personen mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Zahl der gesamten Fälle im Südwesten bei über 34.000. Das teilt das Sozialministerium am Sonntag in Stuttgart mit. Geschätzt seien noch 677 Menschen in Baden-Württemberg mit dem Coronavirus infiziert - ein weiterer Rückgang im Vergleich zum Vortag.

Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,79 angegeben. Sie gibt die Anzahl der Personen an, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.