Corona-Update für Karlsruhe: Nur noch 15 Karlsruher infiziert - Ansteckung 10-fach unter Durchschnitt

In Karlsruhe sind am Montag, 20 Juli, nur noch 15 Personen an Covid-19 erkrankt. Damit sind die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche weiter gesunken. In den letzten sieben Tagen haben sich von 100.000 Einwohnern nur 0,3 Personen neu infiziert. Damit liegt die Stadt ein 10-faches unter dem bundesweiten Mittel.