vor 19 Minuten Stuttgart Aktuelle Corona-Zahlen für Karlsruhe und Baden-Württemberg

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Baden-Württemberg auf mindestens 35.243 gestiegen. Von diesen sind 32.986 wieder genesen, wie das Gesundheits- und Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. In der Region Karlsruhe sind es aktuell 31 Personen.