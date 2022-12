von (ps/els)

In einer Untersuchung des Karlsruher Abwassers wurde festgestellt, dass die Corona-Virenlast in der Fächerstadt aktuell steigend ist. Daher müsse davon ausgegangen werden, dass die Corona-Infektionszahlen in den kommenden Wochen weiter ansteigen.

Atemwegserkrankungen könnten Situation verschärfen

Die zudem hohe Anzahl an Atemwegs-Infektionen könnte die Situation noch weiter verschärfen. Gerade in den Wintermonaten seien die Krankenhäuser besonders überlastet. Durch einen Anstieg der Atemwegs- Infektionen könne sich die Situation noch verschärfen.

Für optimalen Schutz muss der Nasenbügel zu einem «abgerundeten W» geformt werden, so dass er auf die Nasenflügel drückt. | Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"Sofern möglich, sollte bei geringfügigen Erkrankungen auf einen Besuch der Notaufnahme verzichtet werden", teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Der Corona- Arbeitskreis der Stadtverwaltung betont, dass das Tragen einer Maske grundsätzlich vor allem Atemwegserkrankungen schützt.

Vor Besuchen testen lassen

Der Corona- Arbeitskreis empfiehlt zudem, sich vor Weihnachtsbesuchen testen zu lassen. Die nächste Teststelle ist auf der Onlinekarte der bundesweiten Schnelltestsuche oder über interaktive Karte der Corona-Testangebote in baden-württembergischen Apotheken zu finden.