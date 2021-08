Im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) ist ein Aufwärtstrend zu bemerken. Die Mitarbeiter würden laut Stadt einen Anstieg bei den Erstimpfungen um mehr als 50 Prozent registrieren, auch die Auslastung des Impfzentrums habe sich auf 75 Prozent der Kapazität gesteigert.

"Termine für eine Corona-Schutzimpfung können auf verschiedenen Wegen vereinbart werden: Impfwillige können das Terminbuchungssystem des KIZ nutzen, den Impfterminservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder die Hotline 116-117. Durch die Buchung eines Termins kann man gegebenenfalls Wartezeiten vermeiden", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

KIZ weiterhin in Betrieb

Zusätzlich sei es auch das spontane Impfen im KIZ innerhalb der Öffnungszeiten zwischen 9 und 18 Uhr möglich. Das Zentrale Impfzentrum habe den Impfbetrieb zum 15. August planmäßig eingestellt.

Neben der Impfung im Impfzentrum oder beim Arzt, besteht weiterhin die Möglichkeit sich bei einer Impf-Aktion zu immunisieren. Diese finden beispielsweise am Mittwoch, 18. August, von 10 bis 16 Uhr im ECE Center Ettlinger Tor statt. Zusätzlich zum Pieks könne sich frisch Geimpfte auch einen 15 Prozent Rabatt in der Segafredo Espressobar abholen.

Verschiedene Impfaktionen

Am Donnerstag, 19. August, und am Sonntag, 22. August, wird wieder von 15 bis 20 Uhr im Gasthaus "Im Schlachthof" geimpft. Die Impfaktion im Kammertheater findet am Freitag, 20. August, von 15 bis 20 Uhr statt, wobei Impfwillige Freikarten für Theatervorstellungen erhalten.

Am Samstag, 21. August, wird zwischen Motorrädern im BMW Motorradhaus Bohling & Eisele in der Eisenbahnstraße 40 zwischen 15 und 20 Uhr geimpft, zusätzlich gibt es ein Giveaway. Am Samstag gibt es von 18 bis 23 Uhr eine weitere Impfnacht in der "Silent Disco" im Schlachthof.

Mit Stand 17. August sind in den Karlsruher Zentren insgesamt 368.261 Impfungen verabreicht worden – davon 214.244 im ZIZ, 103.335 im KIZ und 50.682 über die Mobilen Impfteams. 197.261 Menschen haben ihre Erstimpfung, 171.000 bereits ihre Zweitimpfung erhalten.