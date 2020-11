vor 2 Stunden Offenburg Sohn angeblich an Corona erkrankt: Betrüger geben sich als Ärzte aus

Telefonbetrüger haben versucht, Geld von zwei Seniorinnen zu ergaunern, indem sie behaupteten, Verwandte der Frauen seien an Covid-19 erkrankt. Die Anrufer gaben sich gegenüber den Frauen aus dem Kreis Rastatt und dem Ortenaukreis als Ärzte aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Betrüger erzählte demnach einer 78-Jährigen aus Unzhurst am Donnerstag, ihr Sohn liege mit einer Corona-Infektion sterbend im Krankenhaus. Für eine schnelle Behandlung seien 8.000 Euro nötig.