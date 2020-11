vor 5 Stunden Berlin Neue Corona-Beschlüsse: Nach Dezember-Lockdown darf Weihnachten gefeiert werden

Schärfere Maßnahmen im Dezember, dafür ein Weihnachts- und Silvesterfest im kleinen Familienkreis - darauf haben sich am Mittwochabend Bund und Länder in ihren Corona-Beratungen geeinigt. Was das genau für Baden-Württemberg bedeutet, will Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstagvormittag bekanntgeben. Alle neuen Corona-Beschlüsse im Überblick.