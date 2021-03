Die Veranstaltung "DAS FEST" in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage wird 2021 nicht stattfinden. Das verkünden die Organisatoren auf Facebook und ihrer Website. Damit fällt die Open-Air-Veranstaltung wie schon 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer.

"Die heutigen Festivalabsagen trafen uns mitten in der Finalisierung unseres Absageszenarios für 'DAS FEST' in Karlsruhe. Die Entwicklungen machen es aus unserer Sicht unrealistisch, 'DAS FEST' zu präsentieren wie wir es aus der Vergangenheit kennen und lieben. Eine Absage für 2021 ist auch notwendig, um für 2022 und die folgenden Jahre Freiheit und Flexibilität bei der Planung unseres Festivals erlangen und angepasst an die sicherlich neue Situation nach der Pandemie auf Regelungen reagieren zu können, die Veränderungen erforderlich machen", erklären die Organisatoren auf Facebook und ihrer Website.