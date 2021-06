In den Karlsruher Impfzentren sind aktuell viele Termine für potenzielle Erstimpfungen frei, wie die Stadt erklärt. Grund für das hohe Angebot sind die niedrige Zahl von Zweitimpfungen und eine größere Menge an Impfstoff.

"In der nächsten Woche können deshalb im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) und in der Schwarzwaldhalle (KIZ) über 10.000 Termine gebucht werden. Freie Zeitfenster werden laufend ins Buchungssystem eingestellt, nicht nur am Mittwoch und Samstag", so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Impflinge erhalten Impfzertifikat

Die Termine können entweder telefonisch über die 116-117 oder online gebucht werden. Nach der Impfung erhalten alle geimpften Personen ein EU-Covid-19 Impfzertifikat.

Mit Stand 29. Juni sind in Karlsruhe 309.585 Impfungen verabreicht worden - davon 182.585 im ZIZ, 78.699 im KIZ und 48.301 über die MIT. 178.429 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten, 131.156 bereits ihre Zweitimpfung.

An 259 Teststellen in der Region haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Aufgrund der neuen Corona-Bestimmungen ist diese Zahl aktuell leicht rückläufig. Einen Überblick gibt es auf karlsruhe.de/teststellen.