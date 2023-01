von (ps/cak)

Zuvor stand Scheib 20 Jahre lang als kaufmännischer Geschäftsführer am der Spitze der Miro. Sein Nachfolger Christoph Moser ist Diplom-Betriebswirt (FH) und kam nach seinem Studium an der Hochschule in Worms 1996 zur Miro.

"Moser war in der Raffinerie zunächst in unterschiedlichen Leitungspositionen in den Bereichen Versand und Disposition sowie Finanz- und Rechnungswesen tätig, bevor er im Juni 2018 die Leitung des Personalbereichs übernahm. Moser leitet in seiner neuen Position als kaufmännischer Geschäftsführer auch weiterhin den Bereich Personal"; heißt es in einer Pressemitteilung der Miro.

Seit dem 1. Januar wird die MiRO damit gemeinsam vom technischen Geschäftsführer Andreas Krobjilowski und seinem neuen kaufmännischen Kollegen Christoph Moser geleitet.