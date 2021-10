vor 1 Stunde Karlsruhe Bye, Bye Zoe - Hello Jorinda! Karlsruher Stadträtin Jorinda Fahringer ist neue Fraktionsvorsitzende der Grünen

In Karlsruhe wurde erneut gewählt - zumindest bei den Grünen. Denn: Nachdem Zoe Mayer bei der Bundestagswahl 2021 in Karlsruhe das Direktmandat gewonnen hatte, blieb der Platz des Fraktionsvorsitzenden bis dato leer. Das hat sich nun geändert. Wie die Grünen-Fraktion Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, steht die Nachfolgerin nun fest. Die 37-jährige Jorinda Fahringer wird zukünftig in die Fußstapfen von Mayer treten.