Karlsruhe vor 1 Stunde

Buslinie 73: Wegen Sanierungsarbeiten ab 25. Oktober umgeleitet

Die Buslinie 73 (Europaplatz – Neureut-Kirchfeld) wird ab Mittwoch, 25. Oktober, bis voraussichtlich Dienstag, 5. Dezember umgeleitet, so die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Mitteilung an die Presse. Grund dafür seien die Sanierungsarbeiten für die Radroute 12 in der Hans-Thoma-Straße.