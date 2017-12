Das Areal um den Hauptbahnhof-Süd wird sich in den kommenden Jahren verändern: Ein Investor wird zwei neue Büro-Türme bauen. Für das anstehende Baufeld werden die Parkplätze neu organisiert - als Ersatzfläche ist unter anderem das Gelände eingeplant, auf welchem der neue Busbahnhof entstehen sollte. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Ab Frühjahr 2018 wächst hinter dem Hauptbahnhof etwas in die Höhe: Zwei 43 Meter hohe Bürogebäude werden dort entstehen, wo sich heute noch Parkplätze und verlassene Künstler-Ateliers befinden. Die entsprechenden Pläne wurden in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit vorgestellt. 2020 sollen die IT-Gewerbetürme fertiggestellt sein.

Neue Parkplätze statt Busbahnhof?

Für die Vorbereitung des Baufelds werden die Parkplätze hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof neu organisiert. Eine neue Parkfläche mit 265 Stellflächen ist unter anderem zwischen der Ettlinger Straße/Fautenbruchstraße und der Ettlinger Allee vorgesehen. Das Areal für das geplante Fernbusterminal ist somit bis zum Jahr 2020 als Parkfläche verplant. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen neuer Fernbusbahnhof in Karlsruhe?

Wie die Stadt auf ka-news-Nachfrage mitteilt, ist der neue Busbahnhof noch weit von einem Baubeginn entfernt. Es fehlt vor allem ein Investor für den neuen Busbahnhof in der Fautenbruchstraße. So gebe es zwar Gespräche, aber spruchreif sei noch nichts, sagt Pressesprecherin Helga Riedel gegenüber ka-news. Es bestehe demnach auch noch die Möglichkeit, dass sich noch andere Investoren melden. Das Areal hat die Stadt eigens für das neue Fernbus-Terminal gekauft.

Den neuen Standort hat man vor drei Jahren bereits festgelegt: Im Dezember 2014 hat sich der Karlsruher Gemeinderat dafür ausgesprochen, auf einem Areal in der Fautenbruchstraße ein neues Terminal zu errichten. Stadträte und Stadtverwaltung sahen für das Hauptbahnhof-Süd-Areal ein größeres Potential für Investoren, wenn sich dort kein Busbahnhof befindet.

Anfang 2017 wurden Teile des Grundstücks dann doch an einen Investor vergeben - trotz benachbartem Busbahnhof. Der neue Busbahnhof muss nun weiter auf einen Investor warten - bis dahin rollen die Busse weiter auf den bestehenden Parkplatz an der Schwarzwaldstraße, der immer wieder als zu klein und und wenig repräsentativ kritisiert wird.

Räumliche Veränderung bei Bushaltestelle

Ein zeitlicher Druck, den jetzigen Busbahnhof an einen neuen Standort zu verlegen, besteht nicht - daran ändert auch das neue Baufeld nichts. Der aktuelle Busbahnhof ist nicht Teil des Geländes, welches an den Investor Ralph Dommermuth verkauft wurde. "Wenn die Bautätigkeiten im Baufeld des Investors losgehen, werden allerdings die derzeit auf der Nordseite befindlichen Haltepositionen aufgrund der Baustelleninfrastruktur nicht mehr zu bedienen sein", so Helga Riedel vom Presse- und Informationsamt.

Aus diesem Grund werde der Haltepunkt auf der Südseite des Busbahnhofs auf zirka elf Haltepositionen verlängert, die dann vom neuen Westknoten angefahren werden könne, so Riedel. Der neue Westknoten liegt an der Kreuzung Schwarzwaldstraße zur Straße Hinterm Hauptbahnhof beim Albwinkel. Der Busbahnhof bleibe während der gesamten Bauzeit anfahrbar.