Am 26. September werden die Karten für Deutschlands Bundespolitik neu gemischt: die Wahl des 20. Deutschen Bundestages steht an. Auch Karlsruhe ist mit einem Wahlkreis dabei. 15 Direktkandidaten - einer für jede Partei - stehen hier für die Karlsruher zur Wahl. Doch wer steckt eigentlich hinter den lächelnden Gesichtern auf den Wahlplakaten? Für ka-news.de stellen sich die Bewerber ab Donnerstag, 16. September, in einem sehr persönlichen Steckbrief vor.

15 Direktkandidaten von 15 Parteien - hier muss man als Karlsruher Wähler erst einmal den Überblick behalten. Doch neben den Inhalten der Wahlprogramme dafür genauso wichtig ist es, die Bewerber auch von einer ganz persönlichen Seite kennenzulernen.

Drei Kandidaten pro Tag

Deshalb stellt ka-news.de von Donnerstag bis Montag, 16. bis 20. September, pro Tag drei Kandidaten in einem persönlichen Steckbrief vor: Veröffentlicht werden die Steckbriefe dabei jeweils um 8, 12 und 18 Uhr.

Die Reihenfolge der Vorstellung orientiert sich bei den großen Parteien an ihrer Sitzverteilung im Bundestag. Anschließend geht es mit den kleineren Parteien in alphabetischer Reihenfolge weiter. Klicken Sie sich hier durch die Kandidaten und erfahren Sie unter anderem, warum sie als Abgeordnete in den Landtag einziehen möchten:

Ingo Wellenreuther - CDU

Parsa Marvi - SPD

Marc Bernhard - AfD

Michael Theurer - FDP

Michel Brandt - Linke

Zoe Mayer - Die Grünen

Klaus-Jürgen Raphael - Bündnis C

Martin Buchfink - Die Basis

Daniel Barth - Die Partei

Bernhard Barutta - Freie Wähler

Markus Schmoll - KlimalisteBW

Jonas Dachner - MLPD

Dr. Franz-Josef Behr - ÖDP

Dr. Andreas Schäfer - Partei der Humanisten

Dr. Tassi Giannikopoulos - VOLT

ka-news.de Hintergrund: Was macht eigentlich der Bundestag?



Der Bundestag ist das einzige unmittelbar vom Volk gewählte Verfassungsorgan in Deutschland. Die wichtigsten Aufgaben sind die Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierungsarbeit, aber auch die Wahl des Bundeskanzlers. Die 709 Abgeordneten des Bundestags entscheiden darüber hinaus über den Bundeshaushalt und die Einsätze der Bundeswehr im Ausland.



Alle vier Jahre wird das Gremium neu gewählt. Für Karlsruhe sitzen aktuell fünf Abgeordnete im Bundestag: Sylvia Kotting-Uhl (Grüne), Ingo Wellenreuther (CDU), Marc Bernhard (AfD), Michel Brandt (Linke) und Michael Theurer (FDP). Bis auf Sylvia Kotting-Uhl treten alle Abgeordnete für eine Wiederwahl bei der Bundestagswahl am 26. September an.