Die erste Erinnerung an Politik, das größte Laster und peinliche Poster im Jugendzimmer? ka-news.de hat den Karlsruher Bundestags-Kandidaten vor der Wahl zehn ganz persönliche Fragen gestellt. Marc Bernhard (AfD) verrät dabei: Wenn er könnte, würde er gerne einmal Helmut Schmidt persönlich treffen.

Michael Theurer ist Vorsitzender der FDP im baden-württembergischen Landtag und seit 2017 Mitglied im Bundestag. Theurer steht auf Platz eins der FDP-Landesliste und dürfte damit einen Sitz in Berlin auch in der nächsten Legislaturperiode sicher haben.

Name, Vorname: Theurer, Michael

Alter: 54

Geburtsort: Horb

Wohnort (Stadtteil): Horb

Familienstand/Kinder: verheiratet, 2 Kinder

Aktueller Beruf: Diplom-Volkswirt, Oberbürgermeister a.D.

Meine erste Erinnerung an Politik ist...

dass ich mit meinem Vater Tagesschau anschauen durfte und bei der Bundestagswahl 1980 die FDP mit Genscher, Baum und Lambsdorff am besten fand.

An der Wand in meinem Jugendzimmer hing...

ein Poster von Pierre Brice als Winnetou.

Das habe ich von meinen Eltern gelernt:

Dass jeder Mensch eine faire Chance verdient und dass im Mittelstand hart gearbeitet wird.

In der Schule war ich...

Klassensprecher und Schülerzeitungsmacher.

Diese Phrase müsste man verbieten:

Ich bin für Meinungs- und Redefreiheit, deshalb will ich keine Phrasen verbieten. Was mich aber nervt, sind Phrasen, die Menschen aufgrund äußerer Merkmale vom Diskurs ausschließen sollen, etwa "Komm erst mal in mein Alter" oder "OK Boomer."

Mein größtes Laster ist...

der Drang, ständig Nachrichten auf meinem Handy zu lesen.

Zur Entspannung nach der Arbeit...

spiele ich mit den Kindern, höre Jazz oder klassische Musik, jogge.

Diesen Menschen würde ich gerne mal persönlich treffen:

Jürgen Klopp

Karlsruhe ist für mich...

der Inbegriff des liberalen Rechtsstaats und des technologischen Fortschritts.

Am 27. September nach dem Frühstück werde ich...

einen Sitzungsmarathon absolvieren: FDP-Bundespräsidium und Bundesvorstand, Bundestagsfraktion, Landespräsidium und Landesvorstand

