vor 19 Minuten Karlsruhe Zehn persönliche Fragen an Jürgen Raphael (Bündnis C): "Mein größtes Laster ist es, Unwahrheiten aufzudecken"

Die erste Erinnerung an Politik, das größte Laster und peinliche Poster im Jugendzimmer? ka-news.de hat den Karlsruher Bundestags-Kandidaten vor der Wahl zehn ganz persönliche Fragen gestellt. Jürgen Raphael (Bündnis C) verrät dabei: Auch nach der Bundestagswahl will er mit seinem Engagement nicht aufhören.