Zehn persönliche Fragen an Dr. Franz-Josef Behr (ÖDP): "Die Phrase 'Das ist nicht möglich' müsste man verbieten"

Die erste Erinnerung an Politik, das größte Laster und peinliche Poster im Jugendzimmer? ka-news.de hat den Karlsruher Bundestags-Kandidaten vor der Wahl zehn ganz persönliche Fragen gestellt. Dr. Franz-Josef Behr (ÖDP) verrät dabei: Sein größtes Laster ist es, sich sehr vielen Aufgaben anzunehmen.

"Leave no one behind" - das ist nach eigenen Angaben der Leitsatz von Franz-Josef Behr, den er im Rahmen seines möglichen Bundestagsmandats folgen wolle. Einsetzen möchte er sich dabei vor allem für die Themen Umweltschutz, Familie und Gesellschaft sowie Verkehr.

Name, Vorname: Dr. Behr, Franz-Josef

Dr. Behr, Franz-Josef Alter: 64

64 Geburtsort: Bamberg

Bamberg Wohnort (Stadtteil): Karlsruhe (Palmbach)

Karlsruhe (Palmbach) Familienstand: verheiratet, Sohn (32 Jahre) und zwei Töchter (27 und 21 Jahre)

verheiratet, Sohn (32 Jahre) und zwei Töchter (27 und 21 Jahre) Aktuelle Tätigkeit: Professor/Hochschullehrer

Meine erste Erinnerung an Politik ist …

dass man in meiner fränkischen Heimat bevorzugt eine Partei wählte, aber ein Onkel, der uns auch mit Literatur förderte, dies nicht tat.

An der Wand in meinem Jugendzimmer hing ein Poster von …

Jethro Tull und Orten in Südfrankreich.

Das habe ich von meinen Eltern gelernt:

Andere zu achten, viele Fähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen sowie ehrlich und bescheiden zu leben.

In der Schule war ich …

der langsamste Läufer über 100 und 1.000 Meter, was mich nicht hinderte, zwei Mal einen Marathon zu laufen.

Diese Phrase müsste man verbieten:

"Das ist nicht möglich."

Mein größtes Laster ist …

sehr viele Aufgaben und Arbeiten zu übernehmen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Influencer oder Internetmuffel? So beliebt sind die Karlsruher Bundestags-Kandidaten auf Social Media

Zur Entspannung nach der Arbeit mache ich …

Arbeiten im Gemüsegarten oder andere praktische Tätigkeiten.

Diesen Menschen würde ich gerne mal persönlich treffen:

Jordan Peterson.

Karlsruhe ist für mich …

eine liebenswerte Stadt mit hoher Wohnqualität und vielen kulturellen Angeboten.

Am 27. September nach dem Frühstück werde ich …

die anstehenden Aufgaben angehen und Zusammenarbeit suchen.

Sie möchten auch die übrigen 14 Bundestagswahl-Kandidaten aus Karlsruhe kennenlernen? Hier geht es zur Übersicht mit allen Bewerbern.