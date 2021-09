Jonas Dachner (MLPD)

Im Kapitalismus werden unsere Lebensinteressen zur Ware degradiert, sei es Gesundheit, Bildung oder Wohnen. Wohnungen sind heute Spekulationsobjekte, was dazu führt, dass die Mieten von 1995 bis 2020 in Deutschland um durchschnittlich 39 Prozent, in vielen Großstädten weit mehr, gestiegen sind.Bezahlbarer, umweltgerechter und lebenswerter Wohnraum kann nur in einem breiten gemeinsamen Protest und gegen die Interessen von Vonovia, Deutsche Wohnen und Co erkämpft werden. Diesen Weg unterstütze ich mit voller Kraft.