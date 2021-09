Dr. Andreas Schäfer (Partei der Humanisten)

Langfristig verfolgen wir ein integratives Gesamtschulkonzept, in dem sich Schüler individuell und anhand ihrer eigenen Interessen entfalten können. Kurzfristig sehen wir großen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung, wo wir, neben einer besseren Ausstattung mit Endgeräten, mehr Fachpersonal vor Ort an den Schulen fordern.Darüber hinaus möchten wir den konfessionsgebundenen Religionsunterricht abschaffen und einen gemeinsamen Ethikunterricht einführen. In diesem sollen neben der vergleichenden Betrachtung der verschiedenen Religionen auch ethisch-philosophische Grundkenntnisse vermittelt werden.