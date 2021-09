vor 5 Stunden Karlsruhe Mehrere Wahlplakate in Daxlanden angezündet: Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Nachdem mehrerer Wahlplakate in der Rheinhafenstraße in Daxlanden brannten, konnten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz bei der Fahndung am Donnerstag einen 25-jährigen Tatverdächtigen feststellen.