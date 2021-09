Zoe Mayer (Grüne)

Klimaschutz ist ein Querschnittsthema und wir brauchen wirksame Instrumente in allen Bereichen der Energiewirtschaft, im Verkehrssektor, der Wirtschaft, im Gebäudesektor und der Landwirtschaft. Der weit größte Anteil unserer klimaschädlichen Emissionen kommt aus der Produktion von Energie.Als Wirtschaftsingenieurin am KIT forsche ich an Lösungen der Energiewende. Dringenden Handlungsbedarf sehe ich beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Ein Schwerpunkt wäre darum zunächst die zeitgemäße Überarbeitung des Erneuerbare Energien Gesetzes und eine modernen Anpassung des Strommarktdesigns.