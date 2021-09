Marc Bernhard (AfD)

Stellen Sie sich ein Land vor, in dem Einfamilienhauser verboten, Diesel- und Benzin-Autos abgeschafft werden, in dem Kurzstreckenfluge untersagt und Fleischkonsum verteufelt wird. Ein Land, das die weltweit hochsten Energiepreise vorsatzlich noch teurer macht, Ihr Einkommen mit immer noch mehr Steuern belastet und illegale Migranten nach 5 Jahren Anspruch auf die deutsche Staatsburgerschaft haben. Letztendlich ein Land, indem die Regierung unsere Arbeitsplatze vernichtet und unsere Kinder ihrer Zukunft beraubt und zur Minderheit im eigenen Land werden. Wollen Sie das wirklich? Nein? Also: am 26. September, Deutschland, aber normal – das gibt es nur mit der AfD!