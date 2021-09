Bernd Barutta (Freie Wähler)

Im Familienleben zeigt sich besonders im täglichen Leben die Diskrepanz zwischen wohlhabenden Bürgern und Menschen am unteren Ende der Lohnskala oder bei Arbeitslosen. Familienunterstützung muss zielgerichtet geleistet werden. Es darf nicht sein, dass Kinder hungrig in die Schule gehen oder am sozialen Leben nicht teilnehmen können.Der zweite Aspekt betrifft die Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung, dies ist vor allem bei Alleinerziehenden. Beruf und Kindererziehung müssen besser durch verlängerte Kitazeiten, Nachmittagsbetreuung der Kinder in den Schulen bis in die Abendstunden etc. erreicht werden.